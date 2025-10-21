21/10/2025
Universo POP
Vestido de peso: Virginia Fonseca usa figurino de cinco quilos no ensaio da Grande Rio

Escrito por Portal Leo Dias
vestido-de-peso:-virginia-fonseca-usa-figurino-de-cinco-quilos-no-ensaio-da-grande-rio

O look da rainha de bateria parou a quadra da Grande Rio na noite desta terça-feira (21). Virginia Fonseca participou do 3º ensaio usando um vestido único, criado pela Sommos Imagem, empresa de seu estilista Tomtom Fonseca e Rodolpho Rodrigo. Na confecção, foram utilizados mais de 250 metros de strass.

Foi a primeira vez que a rainha de bateria usou um adereço na cabeça, que, junto à sandália e ao vestido completamente fechado por franjas, somava mais de 5 quilos.

Veja as fotos

Fotos: Ygor Marques
Virginia FonsecaFotos: Ygor Marques
Fotos: Ygor Marques
Virginia FonsecaFotos: Ygor Marques
Fotos: Ygor Marques
Virginia FonsecaFotos: Ygor Marques
Fotos: Ygor Marques
Virginia FonsecaFotos: Ygor Marques

A influenciadora assumiu o posto de rainha de bateria neste ano, após a saída de Paolla Oliveira, e tem se envolvido ativamente com a escola desde então. Nos bastidores, Virginia revelou estar emocionada com a receptividade da comunidade e compartilhou detalhes da preparação intensa para os ensaios, que incluem aulas de samba, treinos físicos e reuniões com a equipe criativa do desfile.

