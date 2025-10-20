Via Verde Shopping é palco da comemoração de 1 ano do Programa Nota Premiada Acreana

O Via Verde Shopping será palco da comemoração de um ano do Programa Nota Premiada Acreana, iniciativa do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), no dia 23 de outubro.

Criado com o objetivo de incentivar a cidadania fiscal e combater a sonegação de impostos, especialmente o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o programa celebra um ciclo de conquistas, ampliando a conscientização da população sobre a importância de pedir a nota fiscal.

A escolha do Via Verde Shopping reforça o papel do empreendimento como um espaço de convivência e valorização de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do Acre. Além de reunir diariamente um grande público, o shopping reflete o dinamismo e o crescimento da economia local, tornando-se o cenário ideal para celebrar o sucesso do programa.

A programação está marcada para ter início às 19h30 e promete um formato dinâmico e interativo. Durante o evento, será realizada a divulgação dos ganhadores do sorteio do Nota Premiada Acreana, incluindo pessoas físicas, entidades e rateios. O sorteio em si ocorrerá na sede da Sefaz, com o mesmo rigor e sigilo que caracteriza as edições anteriores.

Para envolver o público presente, o evento contará ainda com uma dinâmica de roleta de prêmios, na qual os participantes poderão girar a roleta e receber brindes instantaneamente, tornando a celebração ainda mais animada e participativa.

Mais do que comemorar um ano de existência, o encontro no Via Verde Shopping reforça o compromisso do Governo do Acre com a educação fiscal e a transparência na arrecadação, incentivando práticas que fortalecem a economia local e beneficiam toda a sociedade.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.