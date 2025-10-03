Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

O Mês das Crianças chegou e o Via Verde Shopping se transforma em um verdadeiro playground para crianças e famílias durante as comemorações. Com atrações que unem diversão, aventura e muita criatividade, o polo varejista é o lugar perfeito para criar memórias afetivas nessa data tão especial e viver momentos inesquecíveis com os pequenos.

Pela primeira vez no Acre, a Patrulha Canina Sea Patrol está com um espaço interativo cheio de cores, desafios e os personagens mais queridos da animação. Mar de bolinhas gigante, navio patrulha e jogos de caça-palavras garantem alegria e descobertas, enquanto os pais aproveitam um ambiente seguro e acolhedor para realizar suas compras ou refeições.

A Vila Trampolim também oferece energia e aventura para todas as idades. Com camas elásticas conectadas, piscina de espuma e parede de escalada, o parque indoor incentiva a brincadeira, a interação e o movimento em um espaço monitorado. Para quem ama tecnologia e games, o Planet Park é parada obrigatória: brinquedos eletrônicos, simuladores e jogos interativos prometem diversão contínua e momentos de pura emoção.

E a diversão não para por aí. A máquina de algodão doce Cololido transforma o doce tradicional em verdadeiras esculturas de arte, cheias de cor, sabor e formatos criativos que encantam crianças e adultos. Já o quiosque Brin-Car garante a alegria da garotada com brinquedos que estimulam a imaginação e trazem à tona personagens queridos pelos pequenos.

Para os apaixonados por cultura pop, a Piticas abre um universo cheio de estilo, com camisetas, acessórios e colecionáveis inspirados em heróis, animes e personagens icônicos, perfeitos para expressar personalidade e paixão. A cabine fotográfica Fun Foto registra cada instante de alegria com cliques divertidos e instantâneos, enquanto o Cine Araújo traz filmes para todas as idades, com estreias em 3D e MaxScreen. E para completar a experiência, a Americanas oferece uma seleção de docinhos ideais para acompanhar o cinema.

Com tantas opções reunidas em um único lugar, o Via Verde Shopping se firma como o destino ideal para celebrar o Mês das Crianças. Um espaço onde alegria, segurança e praticidade caminham juntas, transformando cada visita em uma experiência memorável.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.