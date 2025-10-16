Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

O Via Verde Shopping promoverá, nos dias 18 e 19 de outubro, um evento especial em parceria com o Departamento de Zoonoses, voltado à adoção responsável de cães e gatos filhotes, vacinação antirrábica e ações educativas sobre a prevenção da raiva. A iniciativa acontecerá das 10h às 16h, no estacionamento do shopping, e reunirá atividades gratuitas voltadas para toda a família.

A principal ação do evento será a feira de adoção de cães e gatos filhotes, que busca incentivar a adoção responsável e o amor pelos animais. Para adotar, será necessário apresentar um documento oficial com foto, ter mais de 18 anos e assinar o termo de adoção responsável, assegurando o cuidado e o bem-estar dos novos companheiros.

Durante o fim de semana, também será realizada a vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos a partir de três meses. As equipes do Departamento de Zoonoses estarão presentes orientando o público sobre a importância da imunização e dos cuidados básicos com os animais domésticos.

Além disso, o evento contará com a distribuição de cartilhas educativas infantis, com linguagem acessível e lúdica, que abordarão temas como posse responsável e prevenção da raiva. A ação tem o objetivo de sensibilizar as crianças e promover a educação em saúde de forma divertida e participativa.

Como parte das iniciativas solidárias, o Via Verde Shopping também promoverá, em parceria com o Canil Municipal, uma campanha de arrecadação de rações para cães e gatos filhotes. As doações poderão ser feitas durante todo o evento, diretamente no espaço da feira.

“Essa é uma ação que vai além do entretenimento. É um momento de conscientização, carinho e responsabilidade com os animais. O Via Verde Shopping tem como propósito fortalecer laços com a comunidade e apoiar causas que promovem o bem-estar e a solidariedade”, destaca a administração do Via Verde Shopping.

Com esta iniciativa, o Via Verde Shopping reforçará seu compromisso com o bem-estar animal e com ações que incentivam a responsabilidade social e o cuidado com a vida em todas as suas formas.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.