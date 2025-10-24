24/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping recebe visita do grupo GS pela vida com ação especial em alusão ao dia das crianças

A iniciativa reúne crianças da comunidade Eldorado em um dia de diversão, com visita à Vila Trampolim e a Patrulha Canina Sea Patrol

O sábado, 25 de outubro, será de pura alegria no Via Verde Shopping. Em mais uma ação especial do Dia das Crianças, o Grupo Social Pela Vida promove uma visita inesquecível com 40 crianças da comunidade Eldorado, localizada no bairro São Francisco. A iniciativa faz parte do trabalho contínuo desenvolvido pelo projeto, que há anos acompanha e apoia as famílias da região, fortalecendo laços e reafirmando o compromisso com a inclusão e o desenvolvimento social.

As crianças participarão de uma visita especial à atração Patrulha Canina Sea Patrol um dos espaços mais queridos do shopping, que está chegando aos últimos dias, e ao parque Vila Trampolim. Entre risadas, brincadeiras e descobertas, o grupo viverá um dia repleto de diversão e encantamento, criando memórias que vão muito além da data comemorativa.

A ação é fruto da parceria entre o Grupo Social Pela Vida e o Via Verde Shopping, que reafirma sua missão de ser um espaço de convivência e experiências positivas para toda a comunidade. Ao abrir suas portas para essa iniciativa, o shopping reforça seu papel social e o compromisso em apoiar causas que promovem a solidariedade e transformam vidas.

“Nosso objetivo é proporcionar vivências que despertem o sentimento de pertencimento e alegria nas crianças. Cada sorriso é uma prova de que o amor e a solidariedade podem transformar realidades”, destaca a coordenação do projeto.

A atividade conta com o apoio também da Vila Trampolim e da Biolar, empresas parceiras que acreditam no poder das ações coletivas e contribuem para tornar este Dia das Crianças ainda mais especial.

Serviço:

Data: 25 de outubro (sábado)

Informações: (68) 99923-7024

Instagram: @gspelavida

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

