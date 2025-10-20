Viaturas da PRF se envolvem em grave acidente na BR-364; três policiais ficaram feridos

Um grave acidente envolvendo duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi registrado na BR-364 na tarde desta segunda-feira (20), entre os municípios de Itapuã do Oeste e Ariquemes, em Rondônia. De acordo com informações preliminares, os veículos colidiram próximo ao km 600 da rodovia, em um trecho considerado de alto risco devido às curvas fechadas.

Com o impacto, uma das viaturas capotou diversas vezes. Três policiais ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais em Porto Velho. Até o momento, não há confirmação de óbitos.

Equipes de resgate e da própria PRF estiveram no local para controlar o tráfego e prestar socorro às vítimas. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

O trecho da BR-364 é conhecido pela dificuldade de visibilidade e pelo alto índice de acidentes, o que reforça o alerta das autoridades para que os motoristas redobrem a atenção, mantenham velocidade reduzida e evitem ultrapassagens perigosas.

Veja o vídeo: