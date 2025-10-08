08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

“Vice precisa ser discutido com todos”, diz Mailza ao citar possível aliança com MDB

De acordo com a vice-governadora o foco é fortalecer a união entre as legendas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A vice-governadora do Acre, Mailza Gomes, afirmou que a definição sobre a candidatura a vice nas eleições de 2026 ainda será discutida entre os partidos aliados. Segundo ela, o diálogo com todas as legendas é prioridade antes de qualquer decisão sobre composições.

Mailza e o presidente do MDB, Vagner Sales/Foto: Reprodução

“Importante, todo partido tem a sua importância e o MDB com a sua grandeza, vamos conversar, vamos procurar alinhar essa parceria”, disse Mailza.

Questionada sobre a possibilidade de assumir a vaga de vice, a vice-governadora afirmou que o tema ainda precisa ser debatido coletivamente. “Olha, num momento acho que vice precisa ser discutido com todos os partidos, não vou dizer que não tenha possibilidade, mas no momento vamos conversar, vamos ver como a gente se integra, se une e depois a gente discute as possibilidades dos caras”, acrescentou.

Mailza destacou que o foco neste momento é fortalecer a união entre as legendas e alinhar estratégias para o próximo pleito.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost