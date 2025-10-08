“Vice precisa ser discutido com todos”, diz Mailza ao citar possível aliança com MDB

A vice-governadora do Acre, Mailza Gomes, afirmou que a definição sobre a candidatura a vice nas eleições de 2026 ainda será discutida entre os partidos aliados. Segundo ela, o diálogo com todas as legendas é prioridade antes de qualquer decisão sobre composições.

“Importante, todo partido tem a sua importância e o MDB com a sua grandeza, vamos conversar, vamos procurar alinhar essa parceria”, disse Mailza.

Questionada sobre a possibilidade de assumir a vaga de vice, a vice-governadora afirmou que o tema ainda precisa ser debatido coletivamente. “Olha, num momento acho que vice precisa ser discutido com todos os partidos, não vou dizer que não tenha possibilidade, mas no momento vamos conversar, vamos ver como a gente se integra, se une e depois a gente discute as possibilidades dos caras”, acrescentou.

Mailza destacou que o foco neste momento é fortalecer a união entre as legendas e alinhar estratégias para o próximo pleito.