Vice-prefeito de Feira de Santana é assaltado em engarrafamento

O vice-prefeito e secretário de Educação de Feira de Santana, Pablo Roberto, teve seu celular roubado, enquanto estava em um engarrafamento, no km 522 da BR-324, em Amélia Rodrigues, na tarde deste sábado (25). Ele estava acompanhado do assessor Rogério. Ambos passam bem.

Segundo a assessoria de comunicação de Pablo Roberto, que divulgou a informação pelo Instagram, mensagens enviadas de seu celular devem ser desconsideradas e não respondidas.

O congestionamento ocorreu após um acidente envolvendo um caminhão-tanque carregado de combustível, que deixou o trecho interditado por várias horas. As autoridades foram acionadas e investigam o caso.