16/10/2025
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
“Viciado” em biscoito recheado reclamou do lanche oferecido na cela

O homem de 26 anos “fissurado por biscoitos”, que foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (16/10) após ser reconhecido como autor de uma série de furtos a um comércio de Sobradinho, reclamou enquanto estava na cela.

A coluna Na Mira apurou que o criminoso reclamou do “kit-lanche” oferecido pelos agentes da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), afirmando que o biscoito fornecido era “muito ruim”.

Ele foi preso após ser reconhecido pelo dono do estabelecimento, que foi categórico em reconhecer o homem como sendo o autor dos crimes. Os policiais civis saíram à procura do suspeito e o encontraram ainda nas proximidades do comércio.

O autor, flagrado em vídeos, confessou ter feito mais de 10 furtos no estabelecimento. Segundo a PCDF, ele disse que comprava algo de pequeno valor, para “despistar”, e que tinha uma “preferência” pelo alvo dos furtos: sempre biscoitos recheados.

A dona do comércio não soube detalhar de quanto foi o prejuízo. De acordo com a investigação, o autor estava em prisão domiciliar, após condenação por roubo à mão armada, cometido em 2021.

Ainda segundo a PCDF, ele é desempregado e mora num assentamento. O suspeito deverá passar por audiência de custódia e, se condenado, poderá pegar de 1 a 4 anos de prisão por cada furto.

