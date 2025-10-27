victor-wembanyama-quebra-recordes-e-lidera-spurs-na-nba

O jogador Victor Wembanyama continua impressionando na NBA. Neste domingo (26/10), o pivô francês escreveu mais um capítulo histórico pelo San Antonio Spurs, alcançando uma marca inédita na liga. Somando os três primeiros jogos da temporada 2025/26, Wembanyama se tornou o primeiro jogador da NBA a registrar pelo menos 100 pontos, 15 tocos e 40 rebotes nesse período.

A média do astro é de 33 pontos, cinco tocos e 13,3 rebotes por partida, números que refletem seu impacto imediato na liga.

O francês foi selecionado como a primeira escolha do Draft de 2023 pelo San Antonio Spurs e rapidamente mostrou que não se tratava apenas de um talento promissor, mas de uma estrela pronta para dominar a liga. Seu estilo de jogo, que mistura presença imponente no garrafão e mobilidade surpreendente no perímetro, tem sido decisivo para o Spurs neste início de temporada 2025/26.

O desempenho de Victor tem levado o Spurs a um início de temporada perfeito, com três vitórias em três jogos, empatando com o Oklahoma City Thunder na liderança da Conferência Oeste. O time texano volta às quadras nesta segunda-feira (27/10), contra o Toronto Raptors, às 21h, no Frost Bank Center, no Texas.