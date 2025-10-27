27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Victor Wembanyama quebra recordes e lidera Spurs na NBA

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
victor-wembanyama-quebra-recordes-e-lidera-spurs-na-nba

O jogador Victor Wembanyama continua impressionando na NBA. Neste domingo (26/10), o pivô francês escreveu mais um capítulo histórico pelo San Antonio Spurs, alcançando uma marca inédita na liga. Somando os três primeiros jogos da temporada 2025/26, Wembanyama se tornou o primeiro jogador da NBA a registrar pelo menos 100 pontos, 15 tocos e 40 rebotes nesse período.

A média do astro é de 33 pontos, cinco tocos e 13,3 rebotes por partida, números que refletem seu impacto imediato na liga.

Leia também

O francês foi selecionado como a primeira escolha do Draft de 2023 pelo San Antonio Spurs e rapidamente mostrou que não se tratava apenas de um talento promissor, mas de uma estrela pronta para dominar a liga. Seu estilo de jogo, que mistura presença imponente no garrafão e mobilidade surpreendente no perímetro, tem sido decisivo para o Spurs neste início de temporada 2025/26.

2 imagensFechar modal.1 de 2

Ronald Cortes/Getty Images2 de 2

Ronald Cortes/Getty Images

O desempenho de Victor tem levado o Spurs a um início de temporada perfeito, com três vitórias em três jogos, empatando com o Oklahoma City Thunder na liderança da Conferência Oeste. O time texano volta às quadras nesta segunda-feira (27/10), contra o Toronto Raptors, às 21h, no Frost Bank Center, no Texas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost