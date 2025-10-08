“victoria’s-secret-2025”-aposta-em-shows-femininos-com-karol-g-e-twice

O aguardado “Victoria’s Secret Fashion Show 2025” está com seu elenco musical definido, e a marca apostou alto em um line-up exclusivamente feminino, com Karol G e Twice entre os destaques. O evento acontecerá em Nova Iorque, nos Estados Unidos, no dia 15 de outubro, com transmissão global pelo Prime Video, YouTube, TikTok e Instagram.

O anúncio, feito nesta quarta-feira (8/10), confirmou a estrela colombiana e as potências do K-pop como atrações principais. Elas se juntam as já renomadas Missy Elliott e Madison Beer para completar a programação musical. A escolha segue a tendência do ano passado, que contou com performances de Cher, Lisa e Tyla, reforçando a celebração do talento feminino no palco.

A presença de grandes nomes da música no desfile da Victoria’s Secret é uma tradição, com a lista de ex-participantes incluindo ícones como Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga e Harry Styles. A confirmação do Twice marca a ascensão contínua do K-pop em eventos globais de alto prestígio, enquanto Karol G leva a força do reggaeton e do pop latino ao cenário da moda internacional.

O desfile de 2025 dá continuidade ao retorno triunfal da Victoria’s Secret à passarela, iniciado em 2024 com um evento que reintroduziu as icônicas Angels e contou com modelos de peso como Tyra Banks, Gigi e Bella Hadid. As modelos Adriana Lima, Joan Smalls e Lily Aldridge já estão confirmadas para o desfile deste ano.