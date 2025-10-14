Vida de Kate e William terá importante mudança em breve; saiba qual

O príncipe William e a princesa de Gales, Kate Middleton, junto aos filhos — o príncipe George, de 12 anos, a princesa Charlotte, de 10, e o príncipe Louis, de 7 — pretendem se instalar em sua nova casa, o Forest Lodge, em Windsor, até o início de novembro. A mudança é um marco para a família, e acontece por diversos motivos pessoais. Por conta disso, o filho da princesa Diana deve vir sozinho ao Brasil, onde desembarca nas próximas semanas.

Quando foi anunciado que o casal deixaria o Adelaide Cottage, também em Windsor, para se mudar para o Forest Lodge, fontes do palácio disseram à revista People que esperavam estar instalados até o Natal. O processo, porém, acabou sendo mais rápido do que o previsto.

As reformas foram concluídas antes do esperado, e um perímetro de segurança foi criado ao redor da propriedade, de acordo com o Ministério do Interior britânico. Segundo o tabloido britânico Daily Mail, funcionários já começaram a levar pertences da família para o novo endereço.

No dia 17 de outubro, as crianças entram em recesso escolar, enquanto William estará no Brasil entre 3 e 7 de novembro, participando do evento Earthshot Prize e da Conferência do Clima COP30.

Por conta disso, a princesa Kate tem se dedicado à escolha de móveis e decoração para a nova casa e não acompanhará William em sua viagem ao Rio de Janeiro e a Belém, onde acontecerá a COP30.

William e Kate estão financiando a mudança com recursos próprios em busca de um recomeço

Saiba mais sobre a nova casa de Kate e William

O Forest Lodge, casa de oito quartos no condomínio Windsor Great Park, representa uma melhora significativa em relação ao atual Adelaide Cottage, que tem quatro quartos. Assim como na casa anterior, o casal não contará com funcionários residentes. Eles estão financiando a mudança com recursos próprios e pagarão aluguel ao Crown Estate, a entidade responsável pelas propriedades da Coroa.

A mudança simboliza um recomeço para o casal, após alguns anos desafiadores. Pessoas próximas dizem que, embora tenham gostado de viver no Adelaide Cottage, o local está associado a momentos difíceis e traumáticos.

Poucas semanas após a mudança para o Adelaide Cottage, em agosto de 2022, a rainha Elizabeth II faleceu, no dia 8 de setembro.

No início de 2024, a família enfrentou um duro golpe duplo, com os diagnósticos de câncer da princesa Kate e do rei Charles III.

No ano passado, William descreveu o período como “brutal” e, em uma recente entrevista a Eugene Levy, para o programa The Reluctant Traveler (Apple TV+), comentou:

“A preocupação ou o estresse com o lado familiar me sobrecarregam bastante. Porque é algo mais pessoal — tem a ver com sentimentos, com perturbar o equilíbrio.”

Em janeiro de 2025, Kate anunciou estar em remissão, enquanto Charles, de 76 anos, segue em tratamento.

A família planeja permanecer no Forest Lodge mesmo quando William assumir o trono

Fontes próximas afirmam que o tempo no Adelaide Cottage foi importante para o casal avaliar se realmente gostavam de viver em Windsor, especialmente com as crianças estudando nas proximidades.

O resultado foi positivo, e agora o Forest Lodge é visto como o lar permanente da família, onde planejam permanecer mesmo quando William assumir o trono.

Além do novo lar em Windsor, a família de Gales também mantém Anmer Hall, casa de campo em Norfolk, e a residência oficial em Kensington Palace, em Londres.