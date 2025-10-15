15/10/2025
“Vida fácil”: o diário, o luxo e a queda de um jovem traficante em Águas Claras

Escrito por Metrópoles
"vida-facil":-o-diario,-o-luxo-e-a-queda-de-um-jovem-traficante-em-aguas-claras

O luxo e a rotina de um condomínio de alto padrão em Águas Claras foram interrompidos por uma operação da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nessa terça-feira (14/10). O alvo era um jovem de 18 anos, morador de um apartamento moderno, onde vivia apenas ele e o irmão gêmeo.

De acordo com os investigadores, o rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Dentro do imóvel, os policiais encontraram porções de haxixe, maconha e comprimidos de ecstasy, cuidadosamente armazenados em sacos do tipo “ziplock”, prontos para a venda. As transações, segundo as investigações, eram feitas por meio das redes sociais, com uma clientela de alto poder aquisitivo, formada em sua maioria por jovens da região.

Ao contrário da imagem comum de um traficante, o jovem preso mantinha uma rotina meticulosa. No apartamento, os agentes encontraram um caderno de anotações, que chamou a atenção dos investigadores pela riqueza de detalhes. Nas páginas, escritas com letra firme e organizada, o rapaz fazia reflexões sobre a vida, dinheiro e ambições pessoais.

Desejo por dinheiro

Em meio a desabafos, revelava o conflito entre a vontade de enriquecer rapidamente e o receio de decepcionar a família. “Eu preciso melhorar as minhas coisas, mas acaba que eu odeio quando algo é comprado pelos meus pais. Não tenho o menor interesse em fazer alguma coisa errada, porém quero ter minhas coisas cedo, vida boa, coisas de marca, dinheiro, mas como vou fazer isso?”, escreveu o jovem em uma das páginas do que se tornou uma espécie de diário.

Em outro trecho, ele expressava desprezo pelo trabalho formal e o desejo de alcançar sucesso sem seguir o caminho tradicional: “Trabalho de CLT: forma mais difícil e burra de conseguir dinheiro. Tô tentando me manter focado, mas tá difícil de conseguir. Tô com raiva e se não for agora, eu vou ficar no ápice da raiva.”

No mesmo caderno, os policiais encontraram uma lista de metas traçadas por ele para 2025 — um retrato de contradições entre o arrependimento e o desejo de mudar de vida. “Ganhar dinheiro 100% lícito e evitar ao máximo que pessoas saibam meu passado. Criar ou manter hábitos bons e saudáveis, sair do CLT, terminar os estudos e tirar a CNH provisória.”

Apesar da tentativa de mudança esboçada nas palavras, a realidade dentro do apartamento mostrava o oposto: embalagens para fracionar drogas e comprovantes de transferências bancárias feitas por aplicativos.

Família e isolamento

O jovem, segundo os investigadores, morava com o irmão gêmeo, que não foi preso, mas será ouvido pela polícia. O pai dos dois, um servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), vive em Taguatinga.

No diário, o rapaz relatava o afastamento da família e o incômodo com a falta de diálogo em casa: “As pessoas me veem como se eu fosse bandido”, escreveu — uma ironia cruel diante das circunstâncias em que acabou sendo detido.

O jovem foi levado para a Cord e autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei 11.343/2006). O material apreendido será periciado e a polícia busca, agora, identificar possíveis fornecedores e compradores do esquema.

