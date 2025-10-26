26/10/2025
Vídeo: acidente na Moto3 da Malásia deixa pilotos gravemente feridos

Minutos antes da largada do Grande Prêmio da Malásia de Moto3, neste domingo (26/10), dois motociclistas sofreram um grave acidente. O espanhol José Antonio Rueda e o suíço Noah Dettwiler se chocaram na volta de aquecimento para a prova. O impacto foi tamanho que os dois foram levados ao hospital de helicóptero.

Confira o vídeo do acidente:

 

No momento de uma curva, Rueda colidiu com a traseira da moto de Dettwiler e o choque fez com que os dois fossem arremessados a uma longa distância. Os bombeiros que estavam de prontidão prestaram os primeiros socorros.

A equipe do espanhol confirmou, por meio das redes sociais, que o piloto da Redbull KTM sofreu uma fratura na mão, mas nada além disso e se encontra estável.

O estado de Dettwiler, por outro lado, é preocupante. Ao jornal alemão Blick, Andy Dettwiler, pai do piloto de 20 anos, contou que o filho lutou pela vida. Segundo ele, o filho sofreu lesões no pulmão e baço e teve fratura exposta nas pernas, além de “múltiplas paradas cardíacas e perdeu muito sangue”.

