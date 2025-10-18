Vídeo: adolescentes destroem carro de voluntária de abrigo no DF

Três adolescentes foram detidas após destruírem o carro de uma voluntária que atuava em uma casa abrigo. O caso de vandalismo aconteceu nessa sexta-feira (17/10), na quadra 404 de Samambaia, em Brasília (DF).

Imagens divulgadas pelo página Patrulha e Abordagem DF mostram que o veículo da vítima, um Toyota Etios vermelho, ficou completamente quebrado, com os vidros estilhaçados. Os pertences da voluntária também foram espalhados pelo chão da rua.

Veja:

Segundo informações, as jovens teriam quebrado o carro da voluntária que visitava o local para realizar uma ação social, levando alimentos e oferecendo apoio.

Em nota, a Polícia Militar disse que as menores informaram que teriam tido uma “discussão com o pessoal do abrigo”, ficaram “iradas” e “quebraram as coisas”. De acordo com a PM, elas foram primeiro para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e depois foram encaminhadas à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA).

Uma das adolescentes tinha um mandado de prisão em aberto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do DF.