Vídeo: “Alívio”, diz Carlinhos de Jesus sobre tratamento contra a dor

09/10/2025
Escrito por Metrópoles
Diagnosticado com uma doença autoimune chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica, que causa muitas dores, Carlinhos de Jesus voltou às redes sociais, nesta quinta-feira (9/10), para falar sobre o tratamento que vem fazendo.

“O terapeuta tem feito um ótimo trabalho no alívio das minhas dores! Antes, as dores eram tão intensas que foi necessário fazer o uso de morfina! Hoje, me sinto bem melhor, graças aos profissionais que me acompanham“, escreveu ele na legenda.

 

No vídeo, o coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos deu mais detalhes: “Eu sinto alívio, não sinto mais dor hoje. Às vezes sinto uma dor quando faço fisio e hidro no mesmo dia, sinto aquela dor de cansaço. Mas eu chego em casa, bato na cama e durmo. Eu gosto de fazer essas sessões“, afirmou.

Detalhes do caso

Carlinhos de Jesus reapareceu nas redes sociais, em meados do mês passado, para atualizar seu quadro de saúde e detalhar o tratamento que vem fazendo contra uma doença autoimune chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica.

Em um vídeo postado no Instagram, feito no hospital, o coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos agradeceu o apoio dos fãs e se mostrou bastante confiante.

“Passando por aqui, primeiramente, pra fazer um grande agradecimento a todos vocês que se manifestaram pelas minhas redes sociais. São milhões de visualizações, e milhares e milhares de manifestações. Quero muito, de coração, agradecer. Estou lisonjeado e emocionado”, começou.

Diagnóstico e tratamento

Ainda na publicação, o dançarino revelou: “O que está me deixando acamado hoje na cadeira de rodas não é a bursite trocantérica nem a tendinite de glúteos. Isso foi o diagnóstico inicial, que realmente desencadeou uma doença autoimune que eu tenho diagnosticada desde 2022, que é a neuro radiculopatia desmielinizante crônica. É isso que está me deixando com a perna direita paralisada, sem força, sem marcha”, detalhou.

Em seguida, Carlinhos de Jesus falou sobre o acompanhamento médico: “Eu já estou fazendo tratamento, inclusive hoje estou aqui no hospital fazendo uma infusão de imunoglobulina humana, que faz parte do tratamento”, disse, antes de completar:

“[São] Oito meses de aplicação, muita fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios, paciência e a oração de todos vocês. É isso, um grande abraço, muito obrigado. Em breve estarei fora da cadeira de rodas com certeza. Fé, foco, buscar o objetivo que é sair da cadeira”, encerrou.

