Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco

Casal protagonizou momentos de carinho em reunião com familiares e amigos; “Que melação!”, brincou Rodrigo Castela

O clima de romance entre Ana Castela e Zé Felipe segue firme — e rendendo risadas até dentro da família. Durante um churrasco neste domingo (19/10), na casa da cantora, o casal foi flagrado trocando carinhos e beijos apaixonados, o que acabou despertando uma bronca divertida do pai de Ana, Rodrigo Castela.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o sogro aparece brincando com os pombinhos:

“Que melação!”, dispara Rodrigo, em tom de humor.

O amigo que filmava entra na brincadeira e provoca:

“Ô, fica beijando na boca toda hora”, ao que o pai da boiadeira complementa, rindo: “Não tem respeito com a gente!”.

Antes do momento engraçado, Ana já havia compartilhado em seus stories registros da confraternização, que reuniu familiares e amigos. Em um dos vídeos, ela brinca com o grupo: “Um bando de fofoqueiros”, e em outro, aparece brindando com um shot de cachaça ao lado de Zé Felipe.

Reprodução/Instagram

O casal, que vem trocando declarações públicas e demonstrações de afeto, mostrou mais uma vez que a relação está leve, divertida e cheia de sintonia.

Fonte: Metrópoles
