Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca do pai da cantora

Ana Castela e Zé Felipe continuam trocando declarações e carinhos em público e, desta vez, ganharam até uma bronca bem-humorada do “sogrão”. O casal passou o domingo (19/10) reunido com amigos e familiares na casa da cantora, em um churrasco animado, e chamou atenção pelos beijos apaixonados.
Enquanto os dois trocavam carícias, Rodrigo Castela, pai da boiadeira, não perdeu a chance de brincar com a situação. Em um vídeo gravado por um dos convidados, ele aparece repreendendo de leve o casal: “Que melação!”, dispara, arrancando risadas.
“Ô, fica beijando na boca toda hora”, provoca o amigo que filmava. Rodrigo entra no clima e completa: “Não tem respeito com a gente”, em tom de brincadeira.
Antes do momento divertido, Ana já havia mostrado trechos da confraternização nas redes sociais, com os pais, o sertanejo e amigos. Em um dos vídeos, ela aparece brincando com o grupo: “Um bando de fofoqueiros”. Em outro, todos brindam com um shot de cachaça.
Veja o vídeo:
O pai da Ana Castela com ciúmes da “melação” entre a filha e o Zé Felipe! Kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Rc2BKQPi66
— SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) October 20, 2025