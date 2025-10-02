02/10/2025
Universo POP
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”

Vídeo: após gol na Champions, Martinelli comemora momento no Arsenal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-apos-gol-na-champions,-martinelli-comemora-momento-no-arsenal

Na última quarta-feira (1º/10), o Arsenal entrou em campo pela 2ª rodada da Champions League. Com gol de Gabriel Martinelli, os Gunners venceram o Olympiakos por 2 x 0. O outro tento foi marcado por Saka. Em entrevista após o jogo, o brasileiro falou sobre o atual momento no Arsenal.

Leia também

“É um sonho para mim. Sempre tento dar o meu melhor para ajudar o time e viver momentos assim. E sim, como você disse, é fantástico e estou muito Feliz com os gols e as vitórias”, disse Martinelli.

O atacante brasileiro vive um bom momento na temporada. Em nove partidas disputadas, ele balançou as redes três vezes e deu uma assistência.

Ele também foi convocado para dois amistosos da Seleção Brasileira diante de Coreia do Sul e Japão. O primeiro compromisso será no dia 10/10, às 8h, diante do coreanos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost