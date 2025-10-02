Vídeo: após gol na Champions, Martinelli comemora momento no Arsenal

Na última quarta-feira (1º/10), o Arsenal entrou em campo pela 2ª rodada da Champions League. Com gol de Gabriel Martinelli, os Gunners venceram o Olympiakos por 2 x 0. O outro tento foi marcado por Saka. Em entrevista após o jogo, o brasileiro falou sobre o atual momento no Arsenal.

“É um sonho para mim. Sempre tento dar o meu melhor para ajudar o time e viver momentos assim. E sim, como você disse, é fantástico e estou muito Feliz com os gols e as vitórias”, disse Martinelli.

O atacante brasileiro vive um bom momento na temporada. Em nove partidas disputadas, ele balançou as redes três vezes e deu uma assistência.

Ele também foi convocado para dois amistosos da Seleção Brasileira diante de Coreia do Sul e Japão. O primeiro compromisso será no dia 10/10, às 8h, diante do coreanos.