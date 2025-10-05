Vídeo: Árbitro de Corinthians x Mirassol passa mal durante jogo em MG

Felipe Fernandes de Lima desmaiou durante o jogo entre Brumadinho x Canto do Rio, válido pela 1ª divisão do Campeonato Regional 2025. O árbitro esteve em campo cerca de 12h após apitar a vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 3 x 0, pelo Brasileirão.

A Regional FM 87.9 Brumadinho fazia a transmissão do jogo ao vivo e mostrou o momento em que ele cai desacordado. Jogadores das duas equipes correram para socorrer o dono do apito. De acordo com o canal, Felipe teve uma convulsão. Uma ambulância entrou em campo para prestar os primeiros socorros e levou o árbitro a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Como não tinha quarto árbitro, o jogo não voltou a ser disputado. Ainda de acordo com o canal, o juiz deixou São Paulo após o jogo da Série A e viajou para o local da partida deste domingo (5/10).

