05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Vídeo: Árbitro de Corinthians x Mirassol passa mal durante jogo em MG

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-arbitro-de-corinthians-x-mirassol-passa-mal-durante-jogo-em-mg

Felipe Fernandes de Lima desmaiou durante o jogo entre Brumadinho x Canto do Rio, válido pela 1ª divisão do Campeonato Regional 2025. O árbitro esteve em campo cerca de 12h após apitar a vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 3 x 0, pelo Brasileirão.

Leia também

A Regional FM 87.9 Brumadinho fazia a transmissão do jogo ao vivo e mostrou o momento em que ele cai desacordado. Jogadores das duas equipes correram para socorrer o dono do apito. De acordo com o canal, Felipe teve uma convulsão. Uma ambulância entrou em campo para prestar os primeiros socorros e levou o árbitro a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Como não tinha quarto árbitro, o jogo não voltou a ser disputado. Ainda de acordo com o canal, o juiz deixou São Paulo após o jogo da Série A e viajou para o local da partida deste domingo (5/10).

Confira o momento a partir de 39m40s:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost