05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Vídeo: Arias perde gol incrível em empate do Wolverhampton

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-arias-perde-gol-incrivel-em-empate-do-wolverhampton

Pela sétima rodada da Premier League, o Wolverhampton empatou com o Brighton por 1 x 1. No Molineux Stadium, o treinador português Vitor Pereira foi expulso pela arbitragem, mas quem roubou a cena foi o meia Jhon Arias. O ex-Fluminense, que chegou na Inglaterra em julho deste ano, perdeu grande chance no jogo.

Não vai ter jeito, José Boto vai ter que salvar o Arias em Janeiro

Premier League está acabando com o homem pic.twitter.com/AOh2QzeHU4

— Guilherme (@guilhermericrf) October 5, 2025

Leia também

Em postagem na rede social X (antigo Twitter), um perfil chegou a brincar que o diretor do Flamengo, José Boto, precisaria contratar Arias para ele retomar o bom futebol. Em outros comentários, ingleses comentaram a partida ruim do colombiano.

Krejci is a good player but thought Jhon Arias was woeful today. Poor set pieces, losing possession and as for that miss. We came to regret that.

— ezza 🎗 (@ezzalodge) October 5, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost