Vídeo: Arias perde gol incrível em empate do Wolverhampton

Pela sétima rodada da Premier League, o Wolverhampton empatou com o Brighton por 1 x 1. No Molineux Stadium, o treinador português Vitor Pereira foi expulso pela arbitragem, mas quem roubou a cena foi o meia Jhon Arias. O ex-Fluminense, que chegou na Inglaterra em julho deste ano, perdeu grande chance no jogo.
Não vai ter jeito, José Boto vai ter que salvar o Arias em Janeiro
Premier League está acabando com o homem pic.twitter.com/AOh2QzeHU4
— Guilherme (@guilhermericrf) October 5, 2025
Em postagem na rede social X (antigo Twitter), um perfil chegou a brincar que o diretor do Flamengo, José Boto, precisaria contratar Arias para ele retomar o bom futebol. Em outros comentários, ingleses comentaram a partida ruim do colombiano.
Krejci is a good player but thought Jhon Arias was woeful today. Poor set pieces, losing possession and as for that miss. We came to regret that.
— ezza (@ezzalodge) October 5, 2025