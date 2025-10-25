Vídeo: Arruda é hostilizado em convenção de igreja no DF

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda foi “convidado” a se retirar de um evento religioso na manhã deste sábado (25/10). O momento em que Arruda é conduzido para fora do local foi registrado em vídeo.

A Convenção Geral da Assembleia de Deus de Brasília (Adeb) acontece em Taguatinga e reúne líderes religiosos. A decisão de pedir para que Arruda deixasse o local foi confirmada pelo pastor Carlos Xavier, irmão do pastor Orcival Pereira Xavier, presidente da Adeb e organizador do evento.

Ao chegar na portaria, Arruda teria sido informado pelo presbítero Daniel Abrantes que não poderia entrar porque a convenção era exclusivamente para ministros credenciados. No entanto, o ex-governador teria insistido dizendo que queria receber uma oração.

“Ele respondeu dessa forma: diz para o seu pastor que quando eu for governador, eu vou lembrar disso e vou dar o troco à igreja”, contou o presbítero. Poucos segundos depois, segundo Abrantes, Arruda o empurrou e entrou na igreja. “Para que não gerasse tumulto, não fui grosseiro”, lembrou. A equipe do ex-governador foi barrada.

Enquanto isso, o pedido de entrada de Arruda foi levado pelo pastor Daniel Xavier até o pastor Orcival. Mas o líder religioso não autorizou o acesso do político. O ex-governador foi informado da proibição. Visivelmente contrariado, o político deixou o local. Arruda estava acompanhado de aproximadamente seis pessoas. O episódio durou cerca de sete minutos.

Mesmo inelegível em razão de ao menos cinco condenações decorrentes da Operação Caixa de Pandora, Arruda ensaia um retorno às urnas para disputar o Palácio do Buriti em 2026. O ex-governador usa a recente mudança da Lei da Ficha Limpa para tentar viabilizar o regresso. Mas segundo especialistas, a nova regra não retroage.

Apesar da versão apresentada pela organização do evento, Arruda afirma que foi convidado e recebido com “tapete vermelho”. O ex-governador disse que teve que se retirar do local por ter outro compromisso, em Samambaia.

“Isso é uma invenção absurda. Absolutamente fora de qualquer contexto. Fui extremamente bem recebido”, afirmou. “Cumprimentei todo mundo. Pedi desculpas por não poder ficar. E sai. Fui levado até a porta com a maior educação”, completou.

Após conversar Arruda, o Metrópoles procurou novamente a organização da convenção, que manteve a versão de que o ex-governador foi “convidado” a se retirar.