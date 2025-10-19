Vídeo: assista a homenagem emocionante de Gilberto Gil à Preta Gil

Gilberto Gil emocionou o público, na noite de sábado (18/10), ao homenagear a filha Preta Gil, durante um show da turnê Tempo Rei no Allianz Parque, em São Paulo. A cantora morreu aos 50 anos no dia 20 de julho, enquanto tratava um câncer colorretal.
Durante o intervalo de uma das canções, os presentes gritaram pelo nome da artista. Gil, então, deixou uma mensagem que emocionou a todos.
Tanto na sexta-feira, quanto no sábado, Gilberto Gil apresenta a tour Tempo Rei no Allianz Parque
Gilberto Gil e Preta Gil
Gilberto Gil com Preta Gil
“A mais espevitada”, recorda Gilberto Gil após morte de Preta
Preta Gil e Gilberto Gil
“Pra sempre”, declara Gilberto Gil sobre a morte de Preta Gil
Gilberto Gil e Preta Gil
“Essa é uma questão que a humanidade ainda não resolveu propriamente, apesar de quase todas as religiões adotarem a ideia de que a vida continua lá em cima, enfim. Outros dizem até, no caso daqueles que não se comportaram muito bem na Terra, que continua por baixo (risos)”, disse Gilberto Gil.
E completou: “Mas enfim, Pretinha, onde quer que esteja, ou não esteja, por já ter estado conosco, estará sempre conosco”, declarou o cantor.
Assista ao momento:
“Pretinha, onde quer que esteja, ou não esteja, que já esteve e no ter estado conosco estará sempre conosco!” (Gilberto Gil) pic.twitter.com/WeNY0i000P
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 19, 2025