11/10/2025
Vídeo: atleta brasileiro treina ao lado de baleias no mar de SC

Escrito por Metrópoles
video:-atleta-brasileiro-treina-ao-lado-de-baleias-no-mar-de-sc

O surfista Vinnicius Martins viveu um momento especial no mar. Nessa sexta-feira (10/10), durante treino de wing foil, o brasileiro foi surpreendido por baleias, que ficaram bem próximas a ele.

O encontro ocorreu na praia de Ibiraquera, em Santa Catarina. No vídeo, é possível ver baleias saltando para a superfície. Assista:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Vinnicius Martins (@vinmartins)

Vinnicius surfa desde os 7 anos de idade e tem forte currículo: campeão mundial de stand-up paddle em 2019 e, no mesmo ano, conquistou medalha de prata no Pan-Americano.

