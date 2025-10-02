02/10/2025
Vídeo: atletas do PSG comemoram vitória sobre o Barcelona na Champions

Escrito por Metrópoles
Pela 2ª rodada da fase de liga da Champions League, o PSG foi até a Espanha e derrotou o Barcelona por 2 x 1 na última quarta-feira (1º/10). Os gols do time francês foram marcados por Mayulu e Gonçalo Ramos, enquanto Ferrán Torres fez para os donos da casa. Após a vitória, os jogadores comemoraram bastante no vestiário.

Com a vitória, o PSG está na 3ª posição da Champions League, com seis pontos conquistados e segue invicto na competição. Por conta dos critérios de desempate, os franceses estão atrás de Bayern de Munique e Real Madrid.

Agora, o Paris Saint-Germain volta a jogar pelo Campeonato Francês. A equipe visita o Lille no próximo domingo (5/10), às 15h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela 7ª rodada da Ligue 1. Pela competição europeia, o próximo adversário será fora de casa contra o Bayer Leverkusen, em 21 de outubro, às 16h (horário de Brasília).

