Vídeo: balão cai e pega fogo entre 3 casas na zona sul de São Paulo

Um balão pegou fogo após cair entre três casas, na manhã deste domingo (5/10), na Rua Coronel Lisboa, no bairro da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Apesar do incêndio, não houve vítimas.
Vídeos gravados por moradores vizinhos e que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o balão cai bem no meio das moradias e pega fogo.
Meu muito obrigada pela rápida atuação! E que os crimonosos sejam identificados e paguem pelo crime pic.twitter.com/j6u5zGvfwC
— MiniMe (@MineMe90755544) October 5, 2025
Balão cai no meio de 3 casas e pega fogo na zona sul de SP
Balão pegou fogo logo após cair entre as casas
Moradores registraram o balão caindo
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto pela corporação — que havia sido chamada por volta das 9h. Posteriormente, a perícia e a distribuidora de energia Enel foram acionadas.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a queda do balão e o incêndio não deixaram vítimas.