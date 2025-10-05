05/10/2025
Vídeo: balão cai e pega fogo entre 3 casas na zona sul de São Paulo

Escrito por Metrópoles
video:-balao-cai-e-pega-fogo-entre-3-casas-na-zona-sul-de-sao-paulo

Um balão pegou fogo após cair entre três casas, na manhã deste domingo (5/10), na Rua Coronel Lisboa, no bairro da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Apesar do incêndio, não houve vítimas.

Vídeos gravados por moradores vizinhos e que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o balão cai bem no meio das moradias e pega fogo.

Veja vídeo:

Meu muito obrigada pela rápida atuação! E que os crimonosos sejam identificados e paguem pelo crime pic.twitter.com/j6u5zGvfwC

— MiniMe 🌍🇧🇷 😷💉 (@MineMe90755544) October 5, 2025

3 imagensBalão pegou fogo logo após cair entre as casasMoradores registraram o balão caindoFechar modal.1 de 3

Balão cai no meio de 3 casas e pega fogo na zona sul de SP

Reprodução/ Redes Sociais2 de 3

Balão pegou fogo logo após cair entre as casas

Reprodução/ Redes Sociais3 de 3

Moradores registraram o balão caindo

Reprodução/ Redes Sociais

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto pela corporação — que havia sido chamada por volta das 9h. Posteriormente, a perícia e a distribuidora de energia Enel foram acionadas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a queda do balão e o incêndio não deixaram vítimas.

