Vídeo: barraqueira do Guará pula muro de casa e usa facas para cortar ternos finos de ex

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um caso que parece ter saído diretamente de um roteiro de cinema. Um contador, morador do Guará, viveu momentos de desespero e tensão depois que sua ex-namorada, de 28 anos, decidiu transformar o fim de um breve relacionamento em um ato de vingança cinematográfica.

De acordo com as investigações iniciais, o casal havia mantido um relacionamento curto. Amigos próximos relatam que a jovem apresentava comportamentos possessivos e que o término, decidido pelo contador, foi mal recebido por ela. Desde então, mensagens insistentes, ligações fora de hora e tentativas de reaproximação começaram a preocupar o homem.

Mas nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. A história se desenrola como um thriller psicológico. Aproveitando que o ex havia viajado a trabalho, a mulher pulou o muro da residência, no Guará, e invadiu a casa. Armou-se de facas encontradas no local — ferramentas que, naquela noite, se tornariam instrumentos de fúria.

Roupas retalhadas

Dentro do closet da vítima, a jovem descarregou toda a raiva contida: cada terno, calça social e camisa foram rasgados, cortados e retalhados sem piedade. Peças inteiras de roupas viraram farrapos. Ela destruiu tudo o que viu pela frente. Não sobrou uma peça inteira.

A destruição, no entanto, não parou aí. A criminosa revirou cômodos, espalhou objetos, abriu armários e, como se quisesse marcar sua presença, fez um lanche deixando restos de comida espalhados pela cozinha. Pedaços de pão, embalagens e pratos sujos formavam o cenário de um verdadeiro caos doméstico.

Antes da invasão, a jovem ainda teria tentado manipular a situação. Segundo o depoimento do contador, ela pediu a uma amiga em comum que o avisasse de que ele deveria ligar para ela. O recado parecia inofensivo, até que veio a segunda mensagem: a mulher alegava que a cachorrinha dele, uma pequena cadela de estimação, estava sozinha em casa.

Ameaça velada

O alerta soou como uma ameaça velada. Com medo de que algo pudesse acontecer ao animal, o homem entrou em contato com a ex e exigiu que ela deixasse o local imediatamente. O diálogo foi tenso e carregado de ameaças indiretas.

Temendo o pior, o contador acionou dois amigos para irem até sua residência e verificar a situação. Quando chegaram, flagraram uma cena que mais lembrava uma fuga de filme policial: a mulher, visivelmente alterada, pulava novamente o muro da casa, tentando deixar o local sem ser vista.

Ao entrarem na casa, os amigos do contador se depararam com uma verdadeira devastação. Roupas destruídas, gavetas reviradas, pedaços de tecido espalhados pelo chão e sinais claros de que a invasora havia permanecido ali por um tempo. O cheiro de comida recente confirmava: ela havia feito uma refeição antes de ir embora. Os ternos caros, que o contador usava em reuniões e eventos profissionais, estavam todos inutilizados.

A Polícia Civil do Distrito Federal trata o caso como invasão de domicílio e dano ao patrimônio, mas não descarta a possibilidade de incluir outros crimes, como ameaça, caso surjam novas evidências.