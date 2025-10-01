VÍDEO: bolsonarista é retirada pela PF após surto em voo: ‘Não viajo com petistas’

01/10/2025
Segundo testemunhas, a mulher, que se identificava como bolsonarista, se envolveu em um surto de agressividade dentro da aeronave

Um episódio de caos e constrangimento interrompeu o embarque do voo G3 2075 da GOL Linhas Aéreas, que partia do Rio de Janeiro para Brasília nesta terça-feira (30). Uma passageira precisou ser retirada pela Polícia Federal depois de proferir xingamentos e ofensas graves contra outros viajantes.

Segundo testemunhas, a mulher, que se identificava como bolsonarista, se envolveu em um surto de agressividade dentro da aeronave. Enrolada em uma bandeira do Brasil, ela começou a xingar os demais passageiros, chamando-os de “estuprador, abusador, aliciador, assediador”, entre outros insultos.

Uma das passageiras relatou que a agressora afirmava não permitir a decolagem porque o avião estaria cheio de “petistas”. A confusão escalou a ponto de a mulher se deitar no corredor, exigindo a intervenção das autoridades.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que agentes da Polícia Federal conversam com a passageira antes de retirá-la à força do avião. Os demais passageiros comemoraram a ação, aliviados com o fim do tumulto.

Apesar das acusações da mulher, testemunhas garantem que ninguém a bordo ostentava símbolos ou insígnias do Partido dos Trabalhadores (PT).

O incidente provocou atrasos na decolagem e transtornos para os passageiros, incluindo o caso de uma mulher que perdeu a conexão para Belém devido à paralisação.

Em nota, a GOL confirmou o episódio e afirmou que a passageira apresentou “comportamento inadequado”. A companhia reforçou que a tripulação seguiu todos os procedimentos de segurança e acionou o apoio policial, destacando que a segurança é o valor número 1 da empresa.

