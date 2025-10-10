Vídeo: Botafogo-SP demite jogador que deu tapa em atleta do Coritiba

O zagueiro Edson não faz mais parte do elenco do Botafogo-SP. O jogador de 34 anos foi demitido após ter sido expulso no jogo diante do Coritiba-PR, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B.

Edson recebeu o cartão vermelho após dar uma cotovelada no lateral paranaense Gustavo Coutinho. Insatisfeito com a punição, ele partiu para cima do zagueiro adversário Zeca e desferiu um tapa no rosto do jogador, o que gerou uma confusão no gramado do estádio Couto Pereira.

Confira a agressão na imagem:

O zagueiro Edson, expulso por acertar uma cotovelada em Gustavo Coutinho, deu um tapa na cara de Zeca logo após receber o cartão vermelho. Atitude covarde. Que seja punido pelo STJD @CBF_Futebol pic.twitter.com/5WERRf3Iq5 — Rogerio Scarione (@RogerioScarione) October 4, 2025

Nas redes sociais, Edson alegou que teria sido vítima de xenofobia por parte do zagueiro paranaense e afirmou que Zeca teria o xingado de termos como “passa fome” e “nordestino de merda”.

“Sabendo que já estava fora da partida, acabei reagindo de cabeça quente às ofensas inacreditáveis que vinha sofrendo, tanto que é possível ver que, quando o juiz confirma minha expulsão, eu vou direto no Zeca para defender a minha honra”, disse Edson.

Já Zeca, também nas redes sociais, negou a acusação. “O que realmente ocorreu foi uma atitude lamentável e covarde, após ele já ter sido expulso da partida. Procurei manter a serenidade, pois acredito que o respeito e os limites devem existir em qualquer circunstância”, disse o jogador do Coritiba em nota oficial.

Alguns dias depois do ocorrido, Edson se reuniu com a diretoria do Botafogo-SP. Após conversa com o executivo de futebol Toninho Cecílio, foi acertada a demissão do jogador.

Leia também

Edson deixa o clube após 27 jogos com a camisa do time paulista na temporada 2025. Ele não marcou nenhum gol em todo o ano e foi expulso em duas oportunidades. O zagueiro tinha contrato com o Pantera até o dia 30 de novembro.

O Botafogo-SP está na 17ª posição da segunda divisão nacional e, na próxima rodada, enfrenta a Chapecoense-SC, na Arena Condá. A bola rola às 19h30, na terça-feira (14/10).