Vídeo: Bruna Griphao reage após ser detonada por vestido de madrinha

Bruna Griphao foi madrinha de casamento de Lexa e Ricardo Vianna, na sexta-feira (10/10), e foi detonada por conta do vestido escolhido. O look, com valor estimado entre R$ 8 mil e R$ 9 mil, feito pelo designer Marcio Ferreira sob medida, foi duramente criticado nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, neste sábado (11/10), a atriz e ex-BBB soltou o verbo e concordou que a peça estava “ridícula”: “Eu sei que o vestido estava horrível, tá? O que aconteceu? Não era essa proposta. Não aconteceu só comigo, aconteceu com uma outra amiga minha. Não sei o que aconteceu, que atrasou tudo e a gente só pegou o vestido dez minutos antes do casamento”, começou.

Mais detalhes do caso

Em seguida, ela deu mais detalhes do caso: “Quando o vestido chegou, e eu vi que estava… Né. Eu ainda pensei em passar em casa e pegar qualquer outro vestido azul que eu tivesse, porque era azul daquele tom. Só que ou eu passava em casa, não passava vergonha e destruía a cerimônia ou eu ia daquele jeito, cagava comigo mesmo e salvava a cerimônia”, afirmou, antes de completar:

“Não era para ser dois vestidos, não era aquela proposta, não era nada daquilo. Não deu para experimentar, foi como foi. E da-lhe drinks, curti um monte. História para contar. Quando a gente ficar velha, vou falar ‘lembra do seu casamento que eu fui ridícula? Todo mundo acabou comigo’. A gente vai rir”, garantiu.

VEJA: Bruna Griphao surpreendeu ao concordar com as críticas sobre o vestido que usou como madrinha no casamento de Lexa e Ricardo Vianna. pic.twitter.com/xR0t6REpxO — CHOQUEI (@choquei) October 11, 2025

E finalizou: “O importante é que a gente casou dois amigos que a gente ama muito. E eu fui fubanguíssima, acontece. Pra vocês terem uma noção, meu vestido estava descosturado ainda. E tem o último: pessoalmente e nas fotos que eu tirei , tava fubango? Tava, mas não tava o show de horrores que saiu nas fotos da imprensa. E vocês: ‘Não tem uma amiga pra avisar?’. Gente, tenho, tá? Não precisei de nenhuma amiga me avisar, não”, observou.

A reação do designer

Quem não gostou de ver o vestido detonado foi o criador da peça, Marcio Ferreira: “Estava lendo os comentários horrorosos que as pessoas falam. Pegam uma pessoa chegando no casamento, com uma cara de desesperada, desajeitada, bem diferente da foto que a gente fez dela quando saiu pronta, numa sexta-feira chuvosa… Ninguém consegue chegar impecável em lugar nenhum”, declarou ao Gshow.

Logo depois, ele opinou: “São pessoas que não entendem de nada. É bem complicado. Descredibiliza o trabalho de uma equipe inteira. De um trabalho que, mesmo pensado em tempo ágil, é um trabalho pensado. Bruna tem uma história na televisão, uma carreira. E os comentários são assim, ‘Ah, ela nunca tá bonita’. As pessoas não conhecem o closet dela”, disparou.

Confirmou o preço do look

Ainda durante o bate-papo, Marcio Ferreira falou mais sobre o trabalho: “Buscamos referências de alta costura que trouxesse esse ar mais princesinha, mais glamouroso, e ao mesmo tempo não perdendo um pouco da sensualidade, que é uma coisa muito característica da Bruna”, esclareceu.

No fim da conversa, ele ainda confirmou o valor do vestido: “Seis costureiros foram acionados da nossa equipe, que tem 25 pessoas. Foi um tempo recorde de confecção. Nosso trabalho é muito honesto e, nessa configuração, esse vestido custaria entre R$ 8 e 9 mil”, concluiu.