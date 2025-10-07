Vídeo: Bruninho Samúdio brilha em final continental contra a Argentina

A Seleção Brasileira sub-15 conquistou o título da Conmebol Evolución Sub-15 neste final de semana ao derrotar a Argentina nos pênaltis. No tempo normal, o time nacional empatou em 2 x 2 e nas penalidades, Bruninho Samúdio, filho do ex-goleiro Bruno, brilhou na disputa para derrotar o rival sul-americano.
Veja os lances:
Ainda nos 90 minutos, o goleiro fez duas importantes defesas para garantir o empate. A primeira foi aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Bruninho foi buscar uma bola no canto em finalização de voleio do atacante rival.
Na segunda etapa, a defesa do Brasil falhou e o ataque argentino ficou em boa condição para cabecear rasteiro. Na defesa, o goleiro se esticou por inteiro para defender.
A grande decisão se encaminhou para a disputa de penalidades e Bruninho pegou uma das cobranças.
Rivalidade
Além da conquista no masculino, o elenco feminino também saiu campeão do torneio, e diante do mesmo rival, a Argentina. Entre as mulheres, a disputa também foi para os pênaltis após empate por 0 x 0 no tempo normal. Nas penalidades, o time nacional saiu vencedor da disputa por 4 x 2.