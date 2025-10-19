Vídeo: Buzeira pegou espingarda ao ver PF chegando na casa dele

Novas imagens da prisão do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, mostram o momento em que a Polícia Federal chega até a casa dele em Igaratá, São Paulo, para cumprir mandado de prisão contra o rapaz.
Vídeo divulgado pelo Fantástico neste domingo (19/10) mostra o momento em que Buzeira olha pela janela e vê os agentes chegando na casa dele. Ele dormia ao lado da esposa, Hillary Hamashiro, que está grávida.
Neste momento, ele se levanta da cama, pega uma espingarda no guarda-roupa do quarto e carrega a arma. Buzeira anda pela casa, pegando ainda um celular. A arma foi apreendida pela Polícia Federal na operação.
Veja:
AGORA: O Fantástico mostrou com exclusividade imagens em que Buzeira aparece carregando uma espingarda antes de ser preso pela polícia.
#Fantástico pic.twitter.com/bBkmsYtDQW
— SOBRE VAREJOS (@sobrevarejos) October 20, 2025
Leia também
-
PF investiga possível crime de Buzeira com esmeraldas de R$ 1,7 bilhão
-
Preso pela PF, Buzeira pode ser conduzido a depor na CPI dos Pancadões
-
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
-
Veja o que a PF apreendeu na casa de Buzeira, preso em operação
Confira o que a PF apreendeu na casa de Buzeira:
- 20 automóveis;
- 12 motos aquáticas, incluindo jet ski, barco pequeno e similares;
- Oito armas;
- 412 munições de arma de fogo;
- 13 celulares e quatro tablets;
- 12 peças de joias;
- Uma carteira de criptomoedas;
- Os valores de: $ 24.802,00; € 1.200,00; e R$ 85.680,00;
- Seis relógios também foram apreendidos.
Ação NarcoBet
A Operação Narco Bet foi deflagrada com o objetivo de desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.
As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava métodos avançados de dissimulação financeira, movimentando valores em criptomoedas, remessas internacionais e empresas de fachada, para ocultar a origem dos lucros do tráfico.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Influenciador Buzeira
Reprodução2 de 6
Influenciador Buzeira
Instagram/Reprodução3 de 6
Buzeira posa com seu macaquinho de estimação, dois carros de luxo e um helicóptero
Instagram/Reprodução4 de 6
O jogador não acreditou de início, mas o influencer insistiu
Reprodução/Instagram5 de 6
Buzeira e Neymar
Reprodução6 de 6
Reprodução/Instagram
Parte dos recursos lavados teria sido canalizada para empresas do setor de apostas eletrônicas, as chamadas Bets, com o objetivo de mascarar os ganhos provenientes do tráfico e inserir o dinheiro no sistema financeiro com aparência de legalidade.
A operação contou com cooperação internacional da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável por cumprir uma das ordens de prisão em território alemão contra um dos principais investigados, considerado principal no braço financeiro do esquema.