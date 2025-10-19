Vídeo: Buzeira pegou espingarda ao ver PF chegando na casa dele

Novas imagens da prisão do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira, mostram o momento em que a Polícia Federal chega até a casa dele em Igaratá, São Paulo, para cumprir mandado de prisão contra o rapaz.

Vídeo divulgado pelo Fantástico neste domingo (19/10) mostra o momento em que Buzeira olha pela janela e vê os agentes chegando na casa dele. Ele dormia ao lado da esposa, Hillary Hamashiro, que está grávida.

Neste momento, ele se levanta da cama, pega uma espingarda no guarda-roupa do quarto e carrega a arma. Buzeira anda pela casa, pegando ainda um celular. A arma foi apreendida pela Polícia Federal na operação.

Confira o que a PF apreendeu na casa de Buzeira:

20 automóveis;

12 motos aquáticas, incluindo jet ski, barco pequeno e similares;

Oito armas;

412 munições de arma de fogo;

13 celulares e quatro tablets;

12 peças de joias;

Uma carteira de criptomoedas;

Os valores de: $ 24.802,00; € 1.200,00; e R$ 85.680,00;

Seis relógios também foram apreendidos.

Ação NarcoBet

A Operação Narco Bet foi deflagrada com o objetivo de desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava métodos avançados de dissimulação financeira, movimentando valores em criptomoedas, remessas internacionais e empresas de fachada, para ocultar a origem dos lucros do tráfico.

Parte dos recursos lavados teria sido canalizada para empresas do setor de apostas eletrônicas, as chamadas Bets, com o objetivo de mascarar os ganhos provenientes do tráfico e inserir o dinheiro no sistema financeiro com aparência de legalidade.

A operação contou com cooperação internacional da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável por cumprir uma das ordens de prisão em território alemão contra um dos principais investigados, considerado principal no braço financeiro do esquema.