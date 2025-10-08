08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Vídeo: caramelo aparece como “comparsa” de bandido em assalto no RJ

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-caramelo-aparece-como-“comparsa”-de-bandido-em-assalto-no-rj

O flagrante de uma cena inusitada de um crime ocorrido no Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ), está repercutindo nas redes sociais. No vídeo, um bandido aparece acompanhado de um cão caramelo enquanto comete um assalto na Rua 24 de Maio.

Enquanto aborda o proprietário de um carro que estava estacionado na rua, o homem continua segurando a coleira do animal, que acompanha a cena demonstrando tranquilidade e chega a sentar-se enquanto observa a violência. Não há informações sobre quando o crime ocorreu, mas a filmagem passou a viralizar nesta quarta-feira (8/10).

Leia também

As câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem, vestido com camiseta e bermuda, usando uma bolsa e acompanhado do cachorro amarrado em uma coleira, surge atrás da vítima, que estava parada ao lado do veículo, com a porta dianteira aberta, e o aborda.

As imagens, publicadas pelo portal Boletim do RJ e Canal do Tcha, mostram o criminoso exibindo algo escondido na cintura, supostamente uma arma. Diante disso, o proprietário do veículo se rende, colocando as mãos para o alto. Dentro do carro, crianças observam a ação.

O assaltante abre a porta do motorista e, após pegar algum objeto que estava no interior do carro, foge a pé em seguida.

Veja:

A coluna entrou em contato com as polícias Militar e Civil do RJ. A PM informou que não houve registro de ocorrência neste sentido. Não houve retorno da PCERJ até a mais recente atualização desta matéria.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost