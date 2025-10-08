Vídeo: caramelo aparece como “comparsa” de bandido em assalto no RJ

O flagrante de uma cena inusitada de um crime ocorrido no Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ), está repercutindo nas redes sociais. No vídeo, um bandido aparece acompanhado de um cão caramelo enquanto comete um assalto na Rua 24 de Maio.

Enquanto aborda o proprietário de um carro que estava estacionado na rua, o homem continua segurando a coleira do animal, que acompanha a cena demonstrando tranquilidade e chega a sentar-se enquanto observa a violência. Não há informações sobre quando o crime ocorreu, mas a filmagem passou a viralizar nesta quarta-feira (8/10).

As câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem, vestido com camiseta e bermuda, usando uma bolsa e acompanhado do cachorro amarrado em uma coleira, surge atrás da vítima, que estava parada ao lado do veículo, com a porta dianteira aberta, e o aborda.

As imagens, publicadas pelo portal Boletim do RJ e Canal do Tcha, mostram o criminoso exibindo algo escondido na cintura, supostamente uma arma. Diante disso, o proprietário do veículo se rende, colocando as mãos para o alto. Dentro do carro, crianças observam a ação.

O assaltante abre a porta do motorista e, após pegar algum objeto que estava no interior do carro, foge a pé em seguida.

A coluna entrou em contato com as polícias Militar e Civil do RJ. A PM informou que não houve registro de ocorrência neste sentido. Não houve retorno da PCERJ até a mais recente atualização desta matéria.