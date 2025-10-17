Vídeo: Carlinhos de Jesus mostra sessão de fisioterapia

Diagnosticado com uma doença autoimune chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica, Carlinhos de Jesus tem passado por vários especialistas durante o tratamento. Nesta sexta-feira (17/10), o coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos mostrou uma das sessões de fisioterapia que tem feito.

“Fala minha gente!!!! Por aqui mais um dia de fisioterapia (…). Um dia de cada vez até atingir o objetivo”, escreveu ele na legenda.

Carlinhos de Jesus gravou uma das sessões de fisioterapia para as redes sociais

No hospital, Carlinhos de Jesus detalha tratamento de doença autoimune

O dançarino Carlinhos de Jesus

Carlinhos de Jesus.

Carlinhos de Jesus surge de cadeira de rodas nas redes sociais

Carlinhos de Jesus mostra sessão de fisioterapia

Carlinhos de Jesus

"Alívio", diz Carlinhos de Jesus sobre tratamento contra a dor

Nos comentários, os fãs enviaram mensagens de apoio: “Você é força, coragem e superação!!! Vai ficar melhor a cada dia!!! Sucesso!!!”, afirmou uma. “Ô, meu querido, você vai ficar bom porque você é gigante! Dia a dia, você vai melhorando, até sair dançante por aí! Pra nossa alegria . Parabéns pelo progresso e pela sua força e foco sempre ”, elogiou outra. “Na luta e certeza da vitória”, garantiu um terceiro.

Assista ao vídeo

Tratamento contra a dor

O problema de saúde de Carlinhos de Jesus causa muitas dores. Na semana passada, ele voltou às redes sociais para falar sobre o tratamento que vem fazendo.

“O terapeuta tem feito um ótimo trabalho no alívio das minhas dores! Antes, as dores eram tão intensas que foi necessário fazer o uso de morfina! Hoje, me sinto bem melhor, graças aos profissionais que me acompanham“, escreveu ele na legenda.

Leia também

No vídeo, o coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos deu mais detalhes: “Eu sinto alívio, não sinto mais dor hoje. Às vezes sinto uma dor quando faço fisio e hidro no mesmo dia, sinto aquela dor de cansaço. Mas eu chego em casa, bato na cama e durmo. Eu gosto de fazer essas sessões“, afirmou.

Detalhes do caso

Carlinhos de Jesus reapareceu nas redes sociais, em meados do mês passado, para atualizar seu quadro de saúde e detalhar o tratamento que vem fazendo contra uma doença autoimune chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica.

Em um vídeo postado no Instagram, feito no hospital, o coreógrafo e jurado do Dança dos Famosos agradeceu o apoio dos fãs e se mostrou bastante confiante.

“Passando por aqui, primeiramente, pra fazer um grande agradecimento a todos vocês que se manifestaram pelas minhas redes sociais. São milhões de visualizações, e milhares e milhares de manifestações. Quero muito, de coração, agradecer. Estou lisonjeado e emocionado”, começou.

Diagnóstico e tratamento

Ainda na publicação, o dançarino revelou: “O que está me deixando acamado hoje na cadeira de rodas não é a bursite trocantérica nem a tendinite de glúteos. Isso foi o diagnóstico inicial, que realmente desencadeou uma doença autoimune que eu tenho diagnosticada desde 2022, que é a neuro radiculopatia desmielinizante crônica. É isso que está me deixando com a perna direita paralisada, sem força, sem marcha”, detalhou.

Em seguida, Carlinhos de Jesus falou sobre o acompanhamento médico: “Eu já estou fazendo tratamento, inclusive hoje estou aqui no hospital fazendo uma infusão de imunoglobulina humana, que faz parte do tratamento”, disse, antes de completar:

“[São] Oito meses de aplicação, muita fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios, paciência e a oração de todos vocês. É isso, um grande abraço, muito obrigado. Em breve estarei fora da cadeira de rodas com certeza. Fé, foco, buscar o objetivo que é sair da cadeira”, encerrou.