17/10/2025
Vídeo: Carlos Vinícius dá vitória ao Grêmio sobre o São Paulo

O Grêmio derrotou o São Paulo por 2 x 0, na Arena do Grêmio, nesta quinta-feira (16/10). Carlos Vinícius marcou duas vezes e garantiu mais uma vitória para os gaúchos.

O atacante marcou nos dois tempos. No primeiro, ele aproveitou bola chutada para o gol e arrematou para vencer o goleiro Rafael. Já na etapa final aproveitou pênalti e decretou a vitória. Confira os gols: 

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (19/10), às 20h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. No mesmo dia, o São Paulo enfrentará o Mirassol, às 18h30, no Estádio Campos Maia.

