Vídeo: carro avaliado em R$ 900 mil fica destruído ao cair em barranco

Um veículo Porsche, avaliado em cerca de R$ 900 mil, ficou destruído após o motorista perder o controle, atravessar o canteiro central e cair em um barranco na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, interior de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 9h45 deste sábado (11/10), na altura do km 154.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o carro de luxo caído em um local de mata (veja abaixo).
Pelas imagens, é possível ver o Porsche totalmente desfigurado, sem as rodas dianteiras, vidros estourados e os airbags acionados. O motorista teve escoriações e foi socorrido por equipes de resgate.
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), uma das faixas da pista e a do acostamento tiveram de ser interditadas para fazer o atendimento à vítima.
Motorista sofreu escoriações e foi socorrido
Porsche fica destruído após cair em barranco no interior de SP
Veículo caiu em barranco às margens da pista após motorista perder o controle
Veículo atravessou a pista antes de cair em barranco
Acidente ocorreu na manhã deste sábado (11/10) na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba
Um guincho e uma viatura de inspeção da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram enviadas ao local para prestar assistência. A pista foi liberada por volta das 16h.