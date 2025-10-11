11/10/2025
Vídeo: carro avaliado em R$ 900 mil fica destruído ao cair em barranco

Escrito por Metrópoles
video:-carro-avaliado-em-r$-900-mil-fica-destruido-ao-cair-em-barranco

Um veículo Porsche, avaliado em cerca de R$ 900 mil, ficou destruído após o motorista perder o controle, atravessar o canteiro central e cair em um barranco na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, interior de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 9h45 deste sábado (11/10), na altura do km 154.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o carro de luxo caído em um local de mata (veja abaixo).

Pelas imagens, é possível ver o Porsche totalmente desfigurado, sem as rodas dianteiras, vidros estourados e os airbags acionados. O motorista teve escoriações e foi socorrido por equipes de resgate.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), uma das faixas da pista e a do acostamento tiveram de ser interditadas para fazer o atendimento à vítima.

Um guincho e uma viatura de inspeção da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram enviadas ao local para prestar assistência. A pista foi liberada por volta das 16h.

