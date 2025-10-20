20/10/2025
Vídeo: carro com torcedores do Criciúma sofre atentado em SC

Uma van que carregava torcedores do Criciúma foi atacada na noite deste domingo (20/10). O veículo foi vítima de emboscada na BR-101, na altura de São José (SC).

Os torcedores retornavam de Florianópolis (SC) após acompanhar o empate por 1 x 1 contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em partida válida pelo Brasileirão Série B, quando foram vítimas do atentado.

O veículo foi apedrejado e perseguido, sofrendo sérios danos na parte dianteira. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em nota, o Criciúma pediu a apuração dos fatos e a identificação dos envolvidos no atentado.

“O futebol deve ser espaço de convivência pacífica, respeito e celebração. Não aceitaremos qualquer ato de violência dentro ou fora dos estádios. Manifestamos nossa solidariedade aos torcedores envolvidos e colocamo-nos à disposição para prestar o apoio necessário”, diz a nota.

Já o Avaí também se solidarizou, repudiando os atos e classificando o ataque como “inadmissível”.

“Os envolvidos nesse lamentável episódio não representam a apaixonada torcida avaiana. Os milhares de torcedores que estiveram na Ressacada na tarde desse domingo cantaram, vibraram e torceram sem a ocorrência de qualquer episódio de violência. Assim que deve ser a festa do futebol”, diz o texto.

A Polícia Rodoviária Federal apura o caso.

