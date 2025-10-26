26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Vídeo: carro em chamas mobiliza bombeiros no Distrito Federal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-carro-em-chamas-mobiliza-bombeiros-no-distrito-federal

Um veículo foi completamente destruído por um incêndio, na madrugada deste domingo (26/10), na rua 5 do Varjão do Torto, região do Lago Norte, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado por volta de 0h59 para conter as chamas.

De acordo com a corporação, uma viatura de combate a incêndio foi deslocada para o local. Ao chegarem no endereço, os bombeiros encontraram o automóvel, ainda não identificado, completamente tomado pelo fogo.

Veja:

Leia também

Imediatamente, militares iniciaram um ataque rápido e direto às chamas, utilizando água como agente extintor. A ação evitou que o incêndio se espalhasse para construções próximas.

O proprietário do veículo não foi localizado, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Incêndio em galpão

Também na madrugada deste domingo (26/10), um segundo incêndio mobilizou bombeiros no Distrito Federal. Por volta das 2h44, uma viatura do CBMDF foi enviada à Quadra 38 do Setor Leste do Gama para conter um incêndio em um pequeno depósito.

Ao chegarem no endereço, os militares encontraram o local em chamas. Foi necessário arrombar o acesso para iniciar o combate ao fogo, que rapidamente foi controlado com o uso de mangueiras pressurizadas.

Após a extinção das chamas, as equipes realizaram ventilação tática para eliminar a fumaça e resfriar o ambiente.

A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio. Não houve registro de vítimas.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Divulgação/ CBMDF2 de 3

Divulgação/ CBMDF3 de 3

Divulgação/ CBMDF

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost