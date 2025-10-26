Vídeo: carro em chamas mobiliza bombeiros no Distrito Federal

Um veículo foi completamente destruído por um incêndio, na madrugada deste domingo (26/10), na rua 5 do Varjão do Torto, região do Lago Norte, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado por volta de 0h59 para conter as chamas.
De acordo com a corporação, uma viatura de combate a incêndio foi deslocada para o local. Ao chegarem no endereço, os bombeiros encontraram o automóvel, ainda não identificado, completamente tomado pelo fogo.
Veja:
Leia também
-
Mãe resgatada de incêndio pela filha recebe alta após 10 dias
-
Princípio de incêndio atinge Câmara dos Deputados neste sábado (25/10)
-
Mulher que salvou família de incêndio no PR tem melhora na sáude
-
Após chuva, combate a incêndio na Chapada dos Veadeiros chega ao fim
Imediatamente, militares iniciaram um ataque rápido e direto às chamas, utilizando água como agente extintor. A ação evitou que o incêndio se espalhasse para construções próximas.
O proprietário do veículo não foi localizado, e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Incêndio em galpão
Também na madrugada deste domingo (26/10), um segundo incêndio mobilizou bombeiros no Distrito Federal. Por volta das 2h44, uma viatura do CBMDF foi enviada à Quadra 38 do Setor Leste do Gama para conter um incêndio em um pequeno depósito.
Ao chegarem no endereço, os militares encontraram o local em chamas. Foi necessário arrombar o acesso para iniciar o combate ao fogo, que rapidamente foi controlado com o uso de mangueiras pressurizadas.
Após a extinção das chamas, as equipes realizaram ventilação tática para eliminar a fumaça e resfriar o ambiente.
A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio. Não houve registro de vítimas.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Divulgação/ CBMDF2 de 3
Divulgação/ CBMDF3 de 3
Divulgação/ CBMDF