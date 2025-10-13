13/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show

Vídeo: carro invade calçada e atropela mulher parada em frente à loja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-carro-invade-calcada-e-atropela-mulher-parada-em-frente-a-loja

Um carro invadiu uma calçada e atropelou uma mulher, de 38 anos, que estava parada em frente a uma loja, na manhã desta segunda-feira (13/10), em Adamantina, no interior de São Paulo. A mulher foi socorrida à Santa Casa da cidade com um corte na mão.

Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta das 10h30, na Avenida Capitão José Antonio de Oliveira, na região central da cidade. Imagens de uma câmera de segurança mostram a vítima parada em frente a uma loja, quando é atropelada por um carro desgovernado.

No vídeo, é possível ver a vítima ser atingida pelo veículo e cair para dentro do estabelecimento. Com o impacto, a mulher quebrou uma vitrine da loja e caiu de costas sobre diversos cacos de vidro.

Veja:

O resgate foi acionado e a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina. Procurada pelo Metrópoles, a corporação informou que a mulher estava consciente e, aparentemente, sem fraturas. Ela estava com um corte na mão e foi encaminhada à Santa Casa do município.

Leia também

Conforme apurado pela reportagem, outra mulher, de 66 anos, era a condutora do carro. Ela fez uma conversão para a avenida, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a calçada.

A reportagem tentou contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost