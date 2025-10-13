Vídeo: carro invade calçada e atropela mulher parada em frente à loja

Um carro invadiu uma calçada e atropelou uma mulher, de 38 anos, que estava parada em frente a uma loja, na manhã desta segunda-feira (13/10), em Adamantina, no interior de São Paulo. A mulher foi socorrida à Santa Casa da cidade com um corte na mão.

Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta das 10h30, na Avenida Capitão José Antonio de Oliveira, na região central da cidade. Imagens de uma câmera de segurança mostram a vítima parada em frente a uma loja, quando é atropelada por um carro desgovernado.

No vídeo, é possível ver a vítima ser atingida pelo veículo e cair para dentro do estabelecimento. Com o impacto, a mulher quebrou uma vitrine da loja e caiu de costas sobre diversos cacos de vidro.

Veja:

O resgate foi acionado e a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina. Procurada pelo Metrópoles, a corporação informou que a mulher estava consciente e, aparentemente, sem fraturas. Ela estava com um corte na mão e foi encaminhada à Santa Casa do município.

Conforme apurado pela reportagem, outra mulher, de 66 anos, era a condutora do carro. Ela fez uma conversão para a avenida, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a calçada.

A reportagem tentou contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.