VÍDEO: carro quase cai dentro de rio após ponte ceder no interior do Acre

Um carro por pouco não caiu no Rio Macauã após a ponte do Alfredo, que dá acesso pelo ramal do Sérgio Barros, ceder parcialmente em Sena Madureira, na tarde desta segunda-feira (27).

Segundo imagens, o veículo ficou preso sobre a ponte, mas felizmente não houve feridos. O carro foi retirado do local em segurança, mas até o momento não há informações sobre a restauração da estrutura.

O incidente chamou atenção dos moradores, que alertam para as condições precárias da ponte, bastante utilizada por moradores e produtores rurais da região.

Veja o vídeo: