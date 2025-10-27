27/10/2025
Universo POP
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair

VÍDEO: carro quase cai dentro de rio após ponte ceder no interior do Acre

Veículo ficou preso na ponte do Alfredo, no ramal do Sérgio Barros, mas foi retirado sem feridos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um carro por pouco não caiu no Rio Macauã após a ponte do Alfredo, que dá acesso pelo ramal do Sérgio Barros, ceder parcialmente em Sena Madureira, na tarde desta segunda-feira (27).

Carro ficou preso na ponte do Alfredo, no ramal do Sérgio Barros, após estrutura ceder parcialmente/Foto: Reprodução

Segundo imagens, o veículo ficou preso sobre a ponte, mas felizmente não houve feridos. O carro foi retirado do local em segurança, mas até o momento não há informações sobre a restauração da estrutura.

O incidente chamou atenção dos moradores, que alertam para as condições precárias da ponte, bastante utilizada por moradores e produtores rurais da região.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost