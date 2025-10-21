Vídeo: casal vai a quiosque, bebe, rende vigia e anuncia assalto no DF

Policiais civis da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) prenderam, nessa segunda-feira (20/10), uma mulher suspeita de assaltar um comércio na região ao lado de um comparsa.

A prisão ocorreu em menos de 24 horas após o crime, registrado no domingo (19/10), no quiosque Amarelinho, localizado no STRC, Trecho 4.

Leia também

Imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Mulher presa pela PCDF

Reprodução / @ocorrencias_policiais 2 de 3

O comparsa que está foragido

Reprodução / @ocorrencias_policiais 3 de 3

Casal rende vigilante e assalta comércio

Na noite do assalto, o casal foi ao local e, após consumir bebidas e alimentos, conversou com o vigilante e, em seguida, anunciou o roubo.

Armados, os criminosos renderam a vítima e a mantiveram em cárcere enquanto subtraíam diversos bens, incluindo uma televisão, o Toyota Etios da vítima, seu celular e R$ 320 em dinheiro.

Assista:

Imagens das câmeras de segurança ajudaram a identificar a mulher, encontrada no Setor Norte da Estrutural.

No local, os policiais encontraram o casaco que ela usava no momento do crime. Durante a abordagem, a suspeita revelou a identidade do homem que a acompanhava, que segue foragido.

As investigações continuam com o objetivo de localizar o segundo autor e recuperar os itens roubados.