Vídeo: Cássio é atingido com garrafa arremessada por palmeirense

Perto do fim do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, na noite deste domingo (26/10), Cássio foi atingido por uma garrafa de isotônico nas costas. O objeto foi arremessado por um torcedor palmeirense, durante a partida no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a cena:

Um torcedor do Palmeiras atirou uma garrafinha de água no Cássio. Que coisa… pic.twitter.com/hnOq5KGgmp — Papo de Boleiros (@_papoboleiros) October 27, 2025

Na sequência, o goleiro cruzeirense deitou no chão e demonstrou dores. O responsável pelo ato hostil foi repreendido pela própria torcida do time alviverde. Os fãs do Verdão ajudaram os seguranças a identificarem o homem e ele foi retirado do estádio.

A partida

Palmeiras e Cruzeiro permaneceram no 0 x 0 na noite deste domingo (26/10), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter conquistado os três pontos dentro de casa, o Verdão conseguiu desempatar do Flamengo na classificação da competição. O alviverde paulista confirmou a liderança com 62 pontos.