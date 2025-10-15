15/10/2025
Vídeo: classificação do Catar para a Copa é marcada por confusão

O Catar carimbou a classificação para a Copa do Mundo de 2026 após vencer, em casa, os Emirados Árabes Unidos por 2 x 1. Entretanto, uma confusão entre os torcedores da seleção visitante e jogadores do país sede do Mundial de 2022 marcou a partida.

Tudo começou aos quatro minutos da segunda etapa, quando Boualem Khoukhi marcou o primeiro gol do Catar. O atleta comemorou em frente aos torcedores rivais e foi alvo de sandálias, garrafas plásticas e copos.

Pedro Miguel repetiu a atitude do companheiro quando marcou o segundo gol dos donos da casa. Entretanto, a confusão generalizada teria começado após um jornalista ter jogado o sapato contra um jogador. Neste momento, diversos torcedores invadiram o gramado e iniciaram uma briga que, segundo o The Sun, envolveu jogadores e comissão técnica das seleções.

Técnico do Catar, Julen Lopetegui comentou sobre a situação após o jogo e fez um alerta. “Temos que evitar esse tipo de situação. São coisas perigosas que temos que evitar. Todos nós queremos ver a paixão torcendo pelos times e comemorando, mas precisamos evitar esse tipo de comportamento. O futebol é um esporte que une países e pessoas”, completou.

Confira o vídeo: 

Qatar beat UAE 2-1 in Doha, and qualified for the 2026 World Cup. But both goals saw Emirati fans riot… pic.twitter.com/yYV9gJgG6k

— James Montague (@JamesPiotr) October 14, 2025

