03/10/2025
Vídeo completo mostra agressão e roubo contra advogado morto em SP

Escrito por Metrópoles
Um novo vídeo obtido pelo Metrópoles mostra o momento em que o advogado Luiz Fernando Pacheco é assaltado e agredido antes de morrer no bairro de Higienópolis, área nobre do centro de São Paulo, nessa quarta-feira (1°/10).

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Na gravação, é possível ver o advogado apoiado em um poste na esquina das ruas Itambé e Maranhão. Duas pessoas surgem caminhando e se aproximam da vítima, que parece não notar a presença dos criminosos.

A dupla anda ao redor do advogado e um dos assaltantes tenta pegar o celular no bolso de Luiz Fernando Pacheco, que se assusta e resiste. Depois, a vítima é atingida por um soco e cai no chão. Com Luiz Pacheco desacordado, a dupla vasculha os bolsos e tira o relógio do advogado antes de fugir.

Veja:

 

Suspeitos presos

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (3/10), três pessoas suspeitas de envolvimento na morte do advogado. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segundo a pasta, suspeitos foram presos temporariamente.

Em uma entrevista coletiva, a delegada responsável pelo caso, Gabriela Lisboa, do 4° Distrito Policial, afirmou que entre os presos estão um casal e um amigo, que andam juntos na região. Um deles tem passagem pela polícia.

Paralelamente, a investigação analisa imagens de câmeras do local e apura possível caso de latrocínio, segundo a SSP. “Diligências estão em andamento, inclusive com a análise de imagens para o total esclarecimento dos fatos”, disse a pasta.

A investigação trata o ocorrido como um “crime de oportunidade”, visto que o advogado saía de um estabelecimento aparentando estar embriagado, quando foi abordado pelos criminosos. Além disso, aguarda a divulgação dos resultados dos laudos médicos que indicarão a causa da morte.

Pacheco chegou a ser encaminhado para o hospital Santa Casa, mas não resistiu.

De acordo Ivan Filler Calmanovici, amigo de Luiz Pacheco, o advogado foi socorrido após um carro passar pelo local e perceber Pacheco caído no chão. O motorista desceu do veículo e acionou a Polícia Militar. “Demoraram 40 minutos para estar no local”, disse o advogado ao Metrópoles.

Quem era o advogado

  • O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pachec0 começou a carreira em 1994, quando ingressou na banca de advocacia de Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e em parte do segundo mandato.
  • Ele se formou em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1996.
  • Pacheco atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado José Genoino (PT-SP).
  • Ele também foi sócio-fundador do Prerrogativas, grupo de juristas pró-PT.
  • Além da atuação profissional, Pacheco ocupou cargos relevantes na advocacia e na política de defesa dos direitos: foi conselheiro da OAB/SP em diferentes mandatos (2019-2021 e 2022-2024), presidente da Comissão de Prerrogativas da seccional paulista e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Ele também integrou o Conselho Nacional Anti-Drogas da Presidência da República.
  • Nos últimos anos, atuava em seu próprio escritório, Luiz Fernando Pacheco Advogados, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

 

