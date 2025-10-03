Vídeo completo mostra agressão e roubo contra advogado morto em SP

Um novo vídeo obtido pelo Metrópoles mostra o momento em que o advogado Luiz Fernando Pacheco é assaltado e agredido antes de morrer no bairro de Higienópolis, área nobre do centro de São Paulo, nessa quarta-feira (1°/10).

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Luiz Fernando Pacheco foi agredido e roubado antes de morrer

Na gravação, é possível ver o advogado apoiado em um poste na esquina das ruas Itambé e Maranhão. Duas pessoas surgem caminhando e se aproximam da vítima, que parece não notar a presença dos criminosos.

A dupla anda ao redor do advogado e um dos assaltantes tenta pegar o celular no bolso de Luiz Fernando Pacheco, que se assusta e resiste. Depois, a vítima é atingida por um soco e cai no chão. Com Luiz Pacheco desacordado, a dupla vasculha os bolsos e tira o relógio do advogado antes de fugir.

Veja:

Suspeitos presos

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (3/10), três pessoas suspeitas de envolvimento na morte do advogado. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segundo a pasta, suspeitos foram presos temporariamente.

Em uma entrevista coletiva, a delegada responsável pelo caso, Gabriela Lisboa, do 4° Distrito Policial, afirmou que entre os presos estão um casal e um amigo, que andam juntos na região. Um deles tem passagem pela polícia.

Leia também

Paralelamente, a investigação analisa imagens de câmeras do local e apura possível caso de latrocínio, segundo a SSP. “Diligências estão em andamento, inclusive com a análise de imagens para o total esclarecimento dos fatos”, disse a pasta.

A investigação trata o ocorrido como um “crime de oportunidade”, visto que o advogado saía de um estabelecimento aparentando estar embriagado, quando foi abordado pelos criminosos. Além disso, aguarda a divulgação dos resultados dos laudos médicos que indicarão a causa da morte.

Pacheco chegou a ser encaminhado para o hospital Santa Casa, mas não resistiu.

De acordo Ivan Filler Calmanovici, amigo de Luiz Pacheco, o advogado foi socorrido após um carro passar pelo local e perceber Pacheco caído no chão. O motorista desceu do veículo e acionou a Polícia Militar. “Demoraram 40 minutos para estar no local”, disse o advogado ao Metrópoles.

Quem era o advogado