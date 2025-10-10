Vídeo: confira todos os gols de Brasil 5 x 0 Coreia do Sul

A Seleção Brasileira atropelou a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10/10), em amistoso disputado em território sul-coreano. A equipe de Carlo Ancelotti aplicou uma goleada por 5 x 0 sobre os adversários, com dois de Estêvão, dois de Rodrygo e um de Vini Jr.

Com a vitória, Ancelotti chega ao terceiro resultado positivo à frente da Seleção Brasileira em cinco jogos. O 5 x 0 sobre a Coreia do Sul foi o placar mais elástico desde que o treinador italiano chegou ao time nacional.

Os atletas do Brasil se preparam para o próximo desafio, quando encaram o Japão, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília), na próxima terça-feira (14/10).

Rodrygo volta a balançar as redes

Ao marcar no jogo contra a Coreia do Sul, Rodrygo voltou a balançar as redes após 26 partidas, seja defendo o Real Madrid ou a Seleção Brasileira.

O último tento do atacante foi em março deste ano, na vitória do clube merengue diante do Atlético de Madri, por 2 x 1, pelas oitavas de final da Champions League.