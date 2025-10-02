02/10/2025
Vídeo: Conor McGregor anuncia retorno ao UFC após quatro anos

Conor McGregor já tem data para retornar para o octógono do UFC. O Notorious confirmou a presença no evento que irá acontecer na Casa Branca, em junho de 2026, como comemoração aos 250 anos da Independência dos Estados Unidos. Segundo o irlandês, o acordo já foi fechado.

“Qual melhor forma de voltar do que em um evento tão icônico como esse? É um negócio fechado, (contrato) assinado e enviado. Não há mais negociações, é um acordo fechado”, revelou McGregor, em entrevista ao programa de Sean Hannity, da FOX News norte-americana.

Na sequência, ele completou. “Eu e Dana estamos em constante comunicação, já fizemos negócios incríveis juntos. Sou o lutador de maior apelo da história do UFC. Estou pronto para arrasar”, continuou.

O ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) não luta no UFC desde 2021. O último duelo foi contra Dustin Poirier, pelo evento de número 264. Por esse motivo, ele comentou no programa que precisará passar por treinamentos intensivos e focar para encarar o duelo da melhor maneira.

O adversário do irlandês, no entanto, ainda não foi escolhido. A possibilidade mais real é que o oponente seja Michael Chandler. Com longa rivalidade, os dois tinham uma luta marcada no UFC 303, em junho de 2024. Contudo, o confronto foi desmarcado por conta de uma lesão de Conor.

