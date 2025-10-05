Vídeo: convocado, Bruno Guimarães faz golaço em vitória do Newcastle

Convocado para a Seleção Brasileira, Bruno Guimarães brilhou na vitória por 2 x 0 do Newcastle contra o Nottingham Forest. Ele foi o autor do primeiro gol, em um belo chute de fora da área, e sofreu o pênalti que gerou o segundo tento da partida.
Aos 12 minutos da segunda etapa, o jogador recebeu na entrada da área, dominou e chutou forte, no alto, para vencer o goleiro Sels e abrir o placar do duelo.
Bruno Guimarães segue brocando e jogado o fino da bola no Newcastle.
Muito acima da média.
Ainda bem que é brasileiro . pic.twitter.com/FEPJcRSGjP
— Bianchi (@GuiBianchiii) October 5, 2025
Já no final do jogo, aos 36, o atleta brasileiro foi derrubado na área e o juiz do confronto marcou pênalti para o Newcastle. Nick Woltemade foi para a bola e balançou as redes.
| GOAL: NICK WOLTEMADE DOUBLES THE LEAD FOR NEWCASTLE WITH A PENALTY!
Newcastle 2-0 Nottingham Forest.
— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 5, 2025
Outros convocados da Seleção Brasileira também estiveram em campo. Joelinton foi titular do Magpies, enquanto John ficou no banco do Nottingham Forest.