Vídeo: criminoso do PCC recebe polícia a tiros e é morto em confronto

Um faccionado do Primeiro Comando da Capital (PCC) morreu após ser baleado durante um confronto com investigadores da Polícia Civil do Piauí (PCPI) no município de Água Branca. O caso ocorreu nessa quarta-feira (15/10) e foi registrado em vídeo.

Nas imagens, é possível ver que, durante a operação, deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), os policiais arrombam a porta do endereço e o suspeito recebe os policiais a tiros.

Os investigadores revidam e então um confronto é iniciado. No vídeo, é possível ouvir o som de pelo menos cinco disparos.

De acordo com a PCPI, o criminoso chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, porém não resistiu aos ferimentos.

Um segundo vídeo mostra o momento em que o homem chega ao hospital. Os policiais correm para providenciar uma maca e o homem é deitado, desacordado, sobre o equipamento.