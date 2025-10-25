Vídeo: Cristiano Ronaldo marca gol na vitória do Al-Nassr

Falta pouco para os 1.000 gols na carreirade Cristiano Ronaldo. Na tarde deste sábado (25/10), o Al-Nassr entrou em campo pela 6ª rodada do Campeonato Saudita. A equipe venceu o Al-Hazem por 2 x 0, gols marcados por João Félix e do ídolo português — que anotou o segundo tento do jogo.
Após marcar diante do Al-Hazem, Cristiano Ronaldo chegou ao gol de número 950 na carreira. Agora, restam apenas 50 para as 1.000 vezes em que balançou as redes como profissional. O gol foi bastante comemorado por ele e todo o elenco.
Com a vitória, o Al-Nassr segue na liderança do Campeonato Saudita, com 18 pontos conquistados. O clube está invicto e segue com 100% de aproveitamento na competição. O Al-Hazem está em 14ª, com apenas cinco pontos.