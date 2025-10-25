25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Vídeo: Cristiano Ronaldo marca gol na vitória do Al-Nassr

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-cristiano-ronaldo-marca-gol-na-vitoria-do-al-nassr

Falta pouco para os 1.000 gols na carreirade Cristiano Ronaldo. Na tarde deste sábado (25/10), o Al-Nassr entrou em campo pela 6ª rodada do Campeonato Saudita. A equipe venceu o Al-Hazem por 2 x 0, gols marcados por João Félix e do ídolo português — que anotou o segundo tento do jogo.

Leia também

 

pic.twitter.com/jcfkmUwOKu

— Cristiano Ronaldo (countdown to 1000 goals) (@Ronaldo1000goal) October 25, 2025

Após marcar diante do Al-Hazem, Cristiano Ronaldo chegou ao gol de número 950 na carreira. Agora, restam apenas 50 para as 1.000 vezes em que balançou as redes como profissional. O gol foi bastante comemorado por ele e todo o elenco.

Com a vitória, o Al-Nassr segue na liderança do Campeonato Saudita, com 18 pontos conquistados. O clube está invicto e segue com 100% de aproveitamento na competição. O Al-Hazem está em 14ª, com apenas cinco pontos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost