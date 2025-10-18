18/10/2025
Vídeo: Cristiano Ronaldo marca golaço em vitória do Al-Nassr

Na tarde deste sábado (18/10), o Al-Nassr recebeu o Al-Fateh pela 5ª rodada do Campeonato Saudita. Com ótima atuação de João Félix, que marcou três vezes, o clube da casa venceu por 5 x 1. O que chamou atenção na partida foi o lindo gol marcado por Cristiano Ronaldo.

Quando a partida estava empatada em 1 x 1, o ídolo português balançou as redes aos 15 minutos do segundo tempo. Cristiano emendou uma finalização de fora da área e a bola morreu no ângulo da equipe adversária. Esse foi o 949º gol marcado pelo camisa 7.

Cristiano Ronaldo voltou a marcar com a camisa do Al-Nassr após defender a seleção portuguesa nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com Portugal, ele marcou duas vezes na partida diante da Hungria e passou zerado contra a Irlanda.

Com a goleada, o Al-Nassr está na liderança do Campeonato Saudita, com 15 pontos conquistados. A equipe é seguida por Al Hilal e Al Ittihad, com 11 e 10 pontos, respectivamente. O Al Fateh está na zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com apenas um ponto.

